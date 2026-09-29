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Asumieron dos camaristas en lo Penal Económico

(Consejo de la Magistratura de la Nación)

El presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, participó hoy de la jura de los dos nuevos integrantes de la Cámara en lo Penal Económico, los jueces Alejandro Catania y Juan Pedro Galván Greenway. El tribunal funcionaba hasta ahora con solo dos miembros.

En una sala colmada de jueces, abogados, integrantes del Consejo, funcionarios y empleados del fuero, la presidenta de la Cámara Carolina Robiglio fue la encargada de tomar los juramentos: tras la lectura de los decretos por los que se resolvió su designación, primero juró Catania, y luego Galván Greenway. 

En el estrado se ubicaron Rosatti; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el viceministro y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo Santiago Viola, el fiscal general de la Ciudad  Javier Martín López Zavaleta y el camarista Roberto Hornos. La ceremonia se realizó en la sala de audiencias de la Planta Baja del edificio de Inmigrantes 1950, en donde el Consejo viene llevando distintas obras y reformas para mejorar las instalaciones y proveer de tecnología adecuada de cara a la implementación del sistema acusatorio.

A la jura de los nuevos integrantes de la Cámara, asistieron los miembros de la Cámara Federal de Casación Penal Diego Barroeteveña, Mariano Borinsky, Daniel Petrone y Javier Carbajo y los jueces de la Cámara Federal Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi, Pablo Yadarola y Roberto Boico. También estuvieron los jueces de Comodoro Py Daniel Rafecas, María Eugenia Capuchetti, Sebastián Ramos y Marcelo Martínez De Giorgi, los jueces en lo penal económico Diego Amarante, Rafael Caputo, Ezequiel Berón de Astrada, Verónica Straccia y Marcelo Aguinsky y los jueces del tribunal oral de ese fuero Ignacio Fornari y Karina Rosario Perilli.  Además, participaron los fiscales ante la Cámara Federal de Casación Penal Javier De Luca y Mario Villar, el juez del tribunal oral en lo federal José Antonio Michilini y el fiscal federal de Dolores Juan Pablo Curi junto a los fiscales de juicio Natalia Crede y Marcelo Agüero Vera. Además, se acercaron a la jura los integrantes del Consejo de la Magistratura, los jueces Alejandra Provítola y Agustina Díaz Córdero y los aspirantes a ingresar a ese organismo, el juez Juan Manuel Culotta y el abogado Alberto Biglieri.

El fuero Penal Económico de la ciudad de Buenos Aires tiene a su cargo la investigación de evasiones tributarias, contrabando de droga y mercadería, apropiaciones indebidas de impuestos, maniobras cambiarias ilegales y otros delitos contemplados en los regímenes penal cambiario, penal tributario y penal aduanero. Cuenta con once juzgados.  Sus decisiones son revisadas por la Cámara Penal Económico, que hasta hoy estaba integrada solo por Hornos y Robiglio.

Aparecen en esta nota:
Penal Económico Alejandro Catania Juan Pedro Galván Greenway Horacio Rosatti Carolina Robiglio
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