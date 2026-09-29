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Tierra del Fuego busca ampliar la infraestructura judicial

(Poder Judicial Tierra del Fuego)

La presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Tierra de Fuego, María del Carmen Battaini, presentó ante el Director Nacional de Asistencia Técnica y Apoyo a las Justicias Provinciales y CABA del Ministerio de Justicia de la Nación, Martín Cardone, tres proyectos destinados a fortalecer la infraestructura judicial y ampliar la presencia del servicio de Justicia en distintos puntos de Tierra del Fuego. Battaini estuvo acompañada por la responsable del Área de Acceso a Justicia, Jessica Name. Durante el encuentro se detallaron las características y alcances de las iniciativas en las que trabaja el Poder Judicial, con el objetivo de "explorar mecanismos de cooperación y alternativas de financiamiento que permitan avanzar en su concreción". Uno de los proyectos contempla la construcción de un espacio destinado específicamente a los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa.  También se presentó una propuesta para desarrollar infraestructura en Puerto Almanza. La iniciativa se relaciona con el proyecto omnicanal que ya se encuentra en marcha. El tercer proyecto está orientado a la puesta en valor de un inmueble del Poder Judicial ubicado en el sector de Fadul y Perón Sur, en Ushuaia. 

Aparecen en esta nota:
Tierra del Fuego María del Carmen Battaini infraestructura judicial Martín Cardone Jessica Name
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