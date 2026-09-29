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La Pampa

Llaman a inscribirse como peritos

(Foto de KATRIN BOLOVTSOVA)

El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa llamó a inscripción para integrar el listado de peritos de todas las especialidades, para actuar ante los organismos jurisdiccionales durante 2027. Los informes y las inscripciones deberán realizarse del 1 al 31 de octubre ante la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales, de lunes a viernes de 7 a 13. Según informaron, el formulario se encuentra disponible en la web del Poder Judicial provincial. Una vez completado el formulario de inscripción y la documentación que se requiere al pie de dicho documento -escaneada en un PDF unificado-, tendrán que enviar ese material al correo electrónico (servijuris@juslapampa.gob.ar).

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peritos La Pampa
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