Llaman a inscribirse como peritos

El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa llamó a inscripción para integrar el listado de peritos de todas las especialidades, para actuar ante los organismos jurisdiccionales durante 2027. Los informes y las inscripciones deberán realizarse del 1 al 31 de octubre ante la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales, de lunes a viernes de 7 a 13. Según informaron, el formulario se encuentra disponible en la web del Poder Judicial provincial. Una vez completado el formulario de inscripción y la documentación que se requiere al pie de dicho documento -escaneada en un PDF unificado-, tendrán que enviar ese material al correo electrónico (servijuris@juslapampa.gob.ar).