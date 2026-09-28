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Río Negro

Servicio judicial en Peñas Blancas

(Foto de Bia Limova)

El Poder Judicial de Río Negro realizará este jueves 1 de octubre una jornada de atención en Peñas Blancas para acercar sus servicios a la comunidad y facilitar el acceso a orientación y asesoramiento. La actividad comenzará a las 10:30 horas en la Escuela Rural N° 242 y será organizada por la Casa de Justicia de Catriel, con la participación del Juzgado de Paz y la Defensoría de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (Marc). Durante la jornada, las vecinas y los vecinos podrán acercarse para realizar consultas, recibir orientación y conocer las distintas herramientas y servicios disponibles para abordar sus necesidades.
La propuesta busca facilitar el acceso a los servicios del Poder Judicial a las personas que, por razones geográficas u otras dificultades, no pueden concurrir habitualmente a las dependencias ubicadas en Catriel.

Aparecen en esta nota:
Río Negro STJ Peñas Blancas
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