Mudan juzgados y oficinas al nuevo edificio del Fuero de Familia

Comenzó la mudanza del fuero de Familia a su nuevo edificio, ubicado en calle Fructuoso Rivera 720, en el Polo Judicial de Córdoba. Los traslados comenzaron el fin de semana pasado con la mudanza de las Defensorías Públicas de Familia del 5°, 6°, 7° y 8° Turno, la Oficina de Derecho a la Identidad, la Oficina de Gestión y Apoyo de las Defensorías Públicas de Familia (OGA de las Defensorías Públicas de Familia), la Oficina de Atención Ciudadana de Familia y la Oficina de Notificadores y Ujieres de Familia. También se trasladaron recientemente los Juzgados de Familia 5, 6, 7 y 8; mientras que entre los días 2 y 5 de octubre se mudarán de edificio los Juzgados de Familia 1, 2, 3 y 4. Entre los días 10 y 12 de octubre se concretará la mudanza de las Defensorías Públicas de Familia del 1°, 2°, 3° y 4° Turno, la Fiscalía de Familia, la Defensoría Pública de Familia e la intendencia; mientras que entre los días 17 y 19 de octubre se trasladará el Cuerpo de Asistencia Técnica Multidisciplinaria (Catemu) y el Equipo Técnico de Intervención en Regímenes Comunicacionales (ETIRC).