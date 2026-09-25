Reabre la biblioteca del Poder Judicial

La Biblioteca Central Rawson, perteneciente a la Red de Bibliotecas Jurídicas del Poder Judicial del Chubut, vuelve a poner a disposición de la comunidad su sala de lectura, un espacio de acceso público destinado al estudio, la investigación y la consulta de información especializada. La sala cuenta con una computadora de uso disponible para acceder a bases de datos jurídicas y recursos digitales, con el objetivo de facilitar la búsqueda y consulta de información a quienes necesiten profundizar sus conocimientos, realizar trabajos académicos o desarrollar investigaciones. El espacio está ubicado en Roberto Jones y Rivadavia, en Rawson, y funciona de lunes a viernes, de 7 a 13 horas.