Vacante en la Cámara Civil y Comercial de Paraná

La Sala Segunda de la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Paraná convocó a un concurso para cubrir la Secretaría titular de ese organismo. El período de inscripción será del 26 al 30 de octubre próximo, ambas fechas inclusive. El trámite se realizará exclusivamente de manera digital, a través de un formulario cuyo enlace será publicado desde las 7 del 26 de octubre hasta las 13 del 30 de octubre próximo, en la página web del Poder Judicial. Según detallaron, las personas aspirantes deberán completar sus datos personales y adjuntar en formato digital el DNI, el título de Abogacía y un Certificado de Reincidencia actualizado, con una antigüedad no mayor a tres meses. También deberán presentar una declaración jurada sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial.