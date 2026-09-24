La Corte de Santa Fe dispuso que el monto de la Unidad Jus prevista en el artículo 32 de la ley 12.851, quede establecido en $ 147.264,69 (pesos ciento cuarenta y siete mil doscientos sesenta y cuatro con sesenta y nueve centavos) a partir del 1 de agosto de 2026 .

Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.