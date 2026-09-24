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Relocalizan un Juzgado Comercial

(Consejo de la Magistratura)

El Consejo de la Magistratura de la Nación realizó una obra de readecuación funcional de los pisos 6 y 7 del inmueble ubicado en Tucumán 348, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de relocalizar el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial 16. Según informaron, se realizaron trabajos de readecuación integral de 674 m². Personal de obra de la Dirección General de Infraestructura de este Consejo desarrolló tareas de materialización y adecuación de tabiques divisorios, renovación de las instalaciones eléctricas, ejecución e instalación de mobiliario para mesas de entradas y sectores de office, tendido de cableado estructurado para los puestos de trabajo, colocación de detectores de humo y tareas de pintura general, entre otros trabajos. En el marco de la readecuación, la Dirección General de Tecnología también realizó la conexión a la red del Poder Judicial de la Nación mediante un tendido de fibra óptica desde la planta baja hasta el 7 piso. Asimismo, se procedió a la instalación de electrónica de comunicación, con un switch de 48 puertos en cada piso, y al tendido de cableado estructurado e instalación de 62 puestos de trabajo distribuidos en ambos pisos, con disponibilidad para la instalación de aplicaciones de Wi-Fi. Asimismo, se proveyeron 30 computadoras personales de escritorio nuevas, entre otras actividades.

Aparecen en esta nota:
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial 16 Consejo de la Magistratura
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