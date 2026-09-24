Corte con propio Registro de Proveedores

La Corte Suprema de Justicia de la Nación creó su Registro de Proveedores y, en sintonía con él, introdujo modificaciones en su Régimen de Contrataciones y en su Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Este nuevo Registro, según explicaron, permite sustituir en un entorno seguro los medios convencionales utilizados para la presentación de documentación por una inscripción electrónica. La acordada establece que quienes quieran contratar con el Máximo Tribunal deberán realizar la gestión tendiente a la inscripción en el Registro y proporcionar la información y documentación requerida en el Instructivo General del Registro, pudiendo su omisión ser causal de inadmisibilidad de la oferta. En tal sentido, delega en la Secretaría General de Administración la facultad de reglamentar los procedimientos, pormenores y detalles necesarios para implementar el Registro. Asimismo, instruyó a las direcciones de Sistemas y de Administración para que elaboren un Instructivo General para su implementación, administración y funcionamiento.