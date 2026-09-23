El Gobierno porteño denunció a la jueza que declaró la inconstitucionalidad del Régimen Penal Juvenil

El ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, denunció ante el Consejo de la Magistratura a la jueza Laura Beatriz De Marinis, quien declaró inconstitucional, para un caso concreto, el artículo 1° de la Ley 27.801 y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de una tentativa de robo. El funcionario sostuvo que podrían configurarse las causales de mal desempeño y desconocimiento inexcusable del derecho y pidió que, si el organismo considera reunidos los requisitos, se formule la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento.

“La resolución judicial de la Dra. De Marinis no realizó un análisis en concreto de esas disposiciones; de hecho, no fueron mencionadas en ninguna parte de la sentencia. Las referencias generales a la nueva ley no reemplazan el examen de Su estructura, sus finalidades y sus herramientas. La sentencia juzgó la constitucionalidad del ingreso al régimen sin estudiar el contenido del régimen al cual ese ingreso conducía”, sostuvo Tapia, quien aclaró que su planteo no busca revisar el contenido de la sentencia, sino cuestionar el modo en que la magistrada ejerció el control de constitucionalidad.