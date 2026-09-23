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La Corte rechazó la prescripción y seguirá el juicio por Iron Mountain

(Defensoría CABA)

La Corte Suprema de Justicia desestimó un planteo de la defensa y convalidó así el avance del juicio oral y público para 18 acusados por el incendio del depósito del barrio de Barracas de la empresa “Iron Mountain” en el que murieron ocho bomberos y dos rescatistas de Defensa Civil cuando se derrumbó una pared del lugar mientras buscaban apagar el fuego. De este modo, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por cuestiones formales en su presentación los recursos de las defensas de tres imputados -Eduardo Alfredo Sueyras Parra, Guillermo Lockhart y Matías Marquina- que buscaban que se declarara la prescripción y la violación del plazo razonable en la causa.

Aparecen en esta nota:
Corte Suprema Iron Mountain prescripción
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