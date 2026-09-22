Tres jueces y un defensor dijeron adiós

El Gobierno aceptó las renuncias de tres magistrados, según consta en los Decretos 1065/2026, 1066/2026 y 1067/2026 publicados en el Boletín Oficial. Martín Sebastián Peluso dejará, a partir del 11 de octubre, el cargo de juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 9 de la Capital Federal. En tanto, Laura Cristina Castagnino presentó su renuncia al cargo de jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 4 de la Capital Federal, que fue aceptada a partir del próximo 1° de noviembre. Por último, el Ejecutivo aceptó la renuncia de Fermín Amado Ceroleni, a partir del 1° de diciembre, al cargo de juez del Tribunal Federal de Juicio de Corrientes. Por otra parte, el Decreto 1068/2026 oficiliza la renuncia de Gustavo Martín Iglesias al cargo de Defensor Público Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.