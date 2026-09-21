Condenas por estafas con vehículos bajo custodia

La Justicia Penal de Salta condenó a tres personas por maniobras realizadas con vehículos secuestrados en la causa Ríos & Asociados, entre ellos un efectivo policial que trabajaba en el Depósito de Secuestros del Poder Judicial. La investigación detectó irregularidades con un Ford Focus y una Toyota Hilux, ambos bajo custodia judicial.

La jueza Claudia Puerta homologó el acuerdo de juicio abreviado y condenó a César Daniel Fernández, Ángel Emanuel Franco y Mariela del Valle Herrera a penas de entre uno y tres años de prisión de ejecución condicional. Fernández, además, recibió una multa, inhabilitación absoluta perpetua y reglas de conducta.

Según la investigación de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) del Ministerio Público Fiscal, Fernández utilizó su función como verificador policial para certificar documentación que permitió transferir registralmente vehículos secuestrados y gestionar créditos prendarios. También fue condenado por 36 hechos de concusión vinculados con el cobro de dinero por verificaciones vehiculares que no habría sido rendido.

La causa se originó a partir de irregularidades detectadas en vehículos secuestrados en la investigación contra la financiera Ríos & Asociados. La Fiscalía estuvo representada por la fiscal penal interina Ana Inés Salinas Odorisio y el auxiliar fiscal Pablo Nieva.