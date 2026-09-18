18 de Septiembre de 2026
Edición 7540 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 21/09/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
18 de September de 2026
Edición 7540
Próxima Actualización: 21/09/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto
Neuquén

El juicio por Azul Semeñenko ya tiene fecha

(Darina Belonogova)

El juicio por jurados por el transfemicidio de Azul Semeñenko comenzará el 1 de octubre en Neuquén. Antes, los días 28 y 29 de septiembre se realizará la audiencia de selección de los jurados populares. La fecha fue fijada durante una audiencia ordenatoria realizada en la Ciudad Judicial, en la que intervino Luciano Hermosilla, sorteado como juez técnico para el debate.

Durante la audiencia, las partes acordaron que la Oficina Judicial Penal remita previamente un formulario a las personas sorteadas para participar de la selección de jurados. El objetivo es obtener información que permita agilizar y ordenar la audiencia en la que se definirá la integración definitiva del jurado popular.

Según se informó, esta modalidad ya fue utilizada en otros juicios por jurados y permitió contar con datos preliminares sobre las personas convocadas antes de la audiencia de selección.

Además, acusación y defensa consensuaron trasladar un día el inicio del debate, que originalmente estaba previsto para el 30 de septiembre. De este modo, el juicio comenzará el jueves 1 de octubre, luego de que se complete la selección de los jurados durante las jornadas del 28 y 29 de septiembre.

La modificación busca otorgar a quienes resulten seleccionados una jornada intermedia para organizar sus compromisos laborales y familiares antes del comienzo del juicio y durante el desarrollo del debate.

Aparecen en esta nota:
Azul Semeñenko transfemicidio juicio por jurados Neuquén jurados populares audiencia de selección Ciudad Judicial Luciano Hermosilla.
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
La brecha digital no puede cortar el agua
Acuerdo para prácticas estudiantiles en San Nicolás
La Plata recibe al acusatorio
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS