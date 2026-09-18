El juicio por Azul Semeñenko ya tiene fecha

El juicio por jurados por el transfemicidio de Azul Semeñenko comenzará el 1 de octubre en Neuquén. Antes, los días 28 y 29 de septiembre se realizará la audiencia de selección de los jurados populares. La fecha fue fijada durante una audiencia ordenatoria realizada en la Ciudad Judicial, en la que intervino Luciano Hermosilla, sorteado como juez técnico para el debate.

Durante la audiencia, las partes acordaron que la Oficina Judicial Penal remita previamente un formulario a las personas sorteadas para participar de la selección de jurados. El objetivo es obtener información que permita agilizar y ordenar la audiencia en la que se definirá la integración definitiva del jurado popular.

Según se informó, esta modalidad ya fue utilizada en otros juicios por jurados y permitió contar con datos preliminares sobre las personas convocadas antes de la audiencia de selección.

Además, acusación y defensa consensuaron trasladar un día el inicio del debate, que originalmente estaba previsto para el 30 de septiembre. De este modo, el juicio comenzará el jueves 1 de octubre, luego de que se complete la selección de los jurados durante las jornadas del 28 y 29 de septiembre.

La modificación busca otorgar a quienes resulten seleccionados una jornada intermedia para organizar sus compromisos laborales y familiares antes del comienzo del juicio y durante el desarrollo del debate.