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Acuerdo para prácticas estudiantiles en San Nicolás

(Foto de Bia Limova)

El presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Sergio Gabriel Torres, y el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Hernán Botta, ratificaron un convenio académico de colaboración que permitirá la realización de prácticas estudiantiles en el Departamento Judicial de San Nicolás.  A través de esta iniciativa se consolida un vinculo institucional para que los alumnos de la referida casa de estudios puedan sumar experiencia en el ámbito judicial nicoleño como complemento de su formación académica, obteniendo así conocimientos y habilidades de utilidad en su futuro desempeño laboral. 

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