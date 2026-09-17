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Jurados notificados por WhatsApp

(Gerd Altmann en Pixabay)
La Justicia de Córdoba comenzó a notificar a las 9871 personas que fueron sorteadas para desempeñarse como integrantes de jurados populares durante el 2027. Las notificaciones llegarán por diferentes vías: a través del portal Ciudadano Digital (CIDI), por medio del correo electrónico que hayan registrado en dicha plataforma y mediante una cuenta verificada de WhatsApp del Poder Judicial de Córdoba, con tilde o insignia azul. A través de la aplicación de mensajes, según explicaron, la Oficina de Jurados Populares enviará un mensaje en lenguaje claro con las instrucciones para completar el formulario digital. Esta dependencia "analizará las respuestas y, tras un proceso de depuración, conformará el padrón definitivo con quienes cumplan con los requisitos que establece la Ley 9.182". 
Aparecen en esta nota:
juicio por jurados WhatsApp jurados populares Córdoba
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