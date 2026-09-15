Nueva sede para el TOF 7 en Comodoro Py

Finalizaron las obras de readecuación parcial de la Planta Baja del edificio de Comodoro Py 2002, sede de los tribunales penales federales, cuya finalidad es reubicar las dependencias del Tribunal Oral Criminal Federal 7, actualmente emplazado en el edificio del Palacio de Justicia. Según detallaron, las obras finalizadas involucraron la intervención de 390 m², con una serie de trabajos de adecuación de espacios para otras dependencias del edificio, tales como la Oficina Judicial y la Sala de Periodistas. Para el reacondicionamiento de estas dos oficinas se realizaron tareas de instalación eléctrica, tendido de cableado estructurado para conectar los puestos de trabajo, pintura general, pulido y encerado de pisos, colocación de equipos de aire acondicionado y distribución de mobiliario. En el caso de las obras del Tribunal Oral, fue necesario construir un entrepiso seco a efectos de aumentar la superficie útil para que todos los agentes judiciales de esa dependencia pudieran contar con puestos de trabajo. Las obras comprendieron la ejecución de dicho entrepiso, una nueva instalación eléctrica interior, colocación de nuevas luminarias, cableado estructurado, ejecución de tabiquería divisoria, pintura general, pulido y encerado de pisos de madera natural, colocación de piso del tipo uniclick en el entrepiso seco, colocación de equipos de aire acondicionado, provisión de mobiliario y office. También se realizaron obras exteriores en una cocina de apoyo para el personal del Tribunal Oral.