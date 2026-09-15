15 de Septiembre de 2026
Edición 7537 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 16/09/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
15 de September de 2026
Edición 7537
Próxima Actualización: 16/09/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto

Nueva sede para el TOF 7 en Comodoro Py

Finalizaron las obras de readecuación parcial de la Planta Baja del edificio de Comodoro Py 2002, sede de los tribunales penales federales, cuya finalidad es reubicar las dependencias del Tribunal Oral Criminal Federal 7, actualmente emplazado en el edificio del Palacio de Justicia. Según detallaron, las obras finalizadas involucraron la intervención de 390 m², con una serie de trabajos de adecuación de espacios para otras dependencias del edificio, tales como la Oficina Judicial y la Sala de Periodistas. Para el reacondicionamiento de estas dos oficinas se realizaron tareas de instalación eléctrica, tendido de cableado estructurado para conectar los puestos de trabajo, pintura general, pulido y encerado de pisos, colocación de equipos de aire acondicionado y distribución de mobiliario. En el caso de las obras del Tribunal Oral, fue necesario construir un entrepiso seco a efectos de aumentar la superficie útil para que todos los agentes judiciales de esa dependencia pudieran contar con puestos de trabajo. Las obras comprendieron la ejecución de dicho entrepiso, una nueva instalación eléctrica interior, colocación de nuevas luminarias, cableado estructurado, ejecución de tabiquería divisoria, pintura general, pulido y encerado de pisos de madera natural, colocación de piso del tipo uniclick en el entrepiso seco, colocación de equipos de aire acondicionado, provisión de mobiliario y office. También se realizaron obras exteriores en una cocina de apoyo para el personal del Tribunal Oral.

Aparecen en esta nota:
Tribunal Oral Criminal Federal 7 Comodoro Py
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
Conforman el Registro de Huellas Genéticas Digitalizadas
Sillas nuevas en la Justicia
Contratada, embarazada y con protección
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS