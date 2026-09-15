Conforman el Registro de Huellas Genéticas Digitalizadas

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, se reunió con la ministro de Seguridad, Nancy Sosa, y el procurador general de la Provincia, Sebastián Cadelago Filippi, a los efectos de avanzar con la puesta en marcha del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas. Del encuentro también participaron el vicegobernador Ricardo Endeiza; la secretaria de Legal y Técnica, Natalia Carranza y la presidenta de la constructora San Luis SAPEM, María Pía Pollio. El ministro explicó que la ley contempla iniciar el Registro con el personal policial, penitenciario e interno bajo su órbita, y remarcó: “Esto viene aparejado con la voluntad política del Gobernador de luchar con la seguridad. Por supuesto, es vital para una provincia poder contar con esta herramienta”. En ese sentido, señaló que hasta ahora “la Justicia tiene que enviar todo el material fuera de San Luis, así que contar con esto acelera los procesos, permite una trazabilidad mucho más imparcial. Para nosotros en materia de seguridad es fundamental”.