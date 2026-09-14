San Luis: nuevo protocolo Penal Juvenil

El Ministerio Público Fiscal de la Provincia de San Luis aprobó un nuevo Protocolo de Actuación en materia Penal Juvenil, elaborado en el marco de la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil. Según explicaron, el documento establece criterios y pautas uniformes para la intervención de los fiscales en los procesos en los que se encuentren involucrados adolescentes de entre 14 y 18 años, garantizando una actuación especializada y respetuosa de sus derechos y garantías. El Protocolo regula, entre otros aspectos, la articulación con los organismos judiciales y de protección de derechos, la evaluación de cada caso y de las circunstancias particulares del adolescente, la aplicación de soluciones alternativas al proceso penal y el carácter excepcional de la privación de libertad. Asimismo, establece criterios para priorizar la intervención y la investigación según la gravedad de los hechos, sin dejar de lado los principios de mínima intervención, proporcionalidad, especialidad y protección integral de los derechos de adolescentes y víctima.