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Entre Ríos

Buscan cubrir cargos en la Oficina de Informática

(Aliis Sinisalu en StockSnap)

El Superior Tribunal de Justicia de Entre R+ios abrió una convocatoria para cubrir dos cargos en la Oficina de Informática, con asiento en Paraná: Director Técnico de Infraestructura, Tecnología y Seguridad Informática, en carácter interino, y Oficial Superior de Segunda Técnico – Analista de Ciberseguridad, como suplente. Para el primer puesto se requiere título universitario en Ingeniería, Sistemas, Informática o carreras afines, además de cinco años o más de formación y experiencia acreditable en Tecnologías de la Información, con personal a cargo. En el caso del Analista de Ciberseguridad, se solicita formación académica y/o certificaciones específicas en ciberseguridad y una experiencia laboral acreditable de al menos cinco años en puestos de similares características. La inscripción estará habilitada desde el 15 de septiembre de 2026 a las 7 hasta el 30 de septiembre a las 7.

Aparecen en esta nota:
vacantes Entre Ríos Oficina de Informática
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