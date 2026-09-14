Buscan cubrir cargos en la Oficina de Informática

El Superior Tribunal de Justicia de Entre R+ios abrió una convocatoria para cubrir dos cargos en la Oficina de Informática, con asiento en Paraná: Director Técnico de Infraestructura, Tecnología y Seguridad Informática, en carácter interino, y Oficial Superior de Segunda Técnico – Analista de Ciberseguridad, como suplente. Para el primer puesto se requiere título universitario en Ingeniería, Sistemas, Informática o carreras afines, además de cinco años o más de formación y experiencia acreditable en Tecnologías de la Información, con personal a cargo. En el caso del Analista de Ciberseguridad, se solicita formación académica y/o certificaciones específicas en ciberseguridad y una experiencia laboral acreditable de al menos cinco años en puestos de similares características. La inscripción estará habilitada desde el 15 de septiembre de 2026 a las 7 hasta el 30 de septiembre a las 7.