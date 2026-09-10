Comienzan las pruebas de dactilografia para ingresar a la Justicia

El lunes 14 de Septiembre de 2026 dará inicio la prueba de dactilografía para el Concurso de Aspirantes para Ingresar al Poder Judicial de San Juan del año 2026. Esta primera etapa corresponde a los inscriptos para la Primera Circunscripción Judicial. Según informa la Justicia local, el cronograma para la prueba de dactilografía "no incluye a las personas inscriptas para la Segunda Circunscripción Judicial (Jáchal e Iglesia) ni a las personas con discapacidad", el cual será publicado oportunamente. Desde el Poder Judicial sanjuanino recuerdan a los aspirantes que deben presentarse 15 minutos antes del turno fijado y deberán asistir con el DNI a la Sede Académica Judicial (Club Sirio Libanés), Entre Ríos 33 Sur, Capital.

Con este concurso se da cumplimiento al artículo 45 de la Constitución Provincial, que regula la Admisión en el Empleo Público y establece que “El acceso a los cargos técnicos y administrativos está sujeto a realización de concursos”. En lo que hace al Poder Judicial, el artículo 207 inciso 2 de la Constitución de la Provincia de San Juan, fija como atribuciones y deberes de la Corte de Justicia las de “Nombra, traslada y remueve a los empleados del Poder Judicial”.

El cronograma completo está publicado en la web institucional del Poder Judicial de San Juan www.jussanjuan.gov.ar