Se designaron nuevos defensores

El Consejo de la Magistratura de la Segunda Circunscripción Judicial de Río Negro designó a tres defensores y defensoras adjuntas para fortalecer la estructura del Ministerio Público de la Defensa en Roca y Allen. El Consejo designó a Darío Alejandro Ottonello como defensor adjunto para las Defensorías de Menores de Roca. También fue seleccionada María Daiana Cassano para desempeñarse como defensora adjunta de la Defensoría Civil de Allen. Finalmente, Viviana Elena Sánchez fue designada como defensora adjunta de la Defensoría Civil N° 10 de Roca.