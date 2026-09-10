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Anuncian un nuevo paro nacional

Imagen ilustrativa (Nano Banana)

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) anunció un paro de 24 horas para este viernes, en el marco del reclamo por el traspaso de la Justicia del Trabajo, los salarios y la obra social. "Defendemos su especialidad, su experiencia y los derechos de quienes trabajan. Pero también defendemos el federalismo y rechazamos la pretensión de convertir a la Ciudad de Buenos Aires en dueña de una Justicia que no le pertenece", afirmó el gremio liderado por Julio Piumato en un comunicado.

Aparecen en esta nota:
paro medida de fuerza UEJN Unión de Empleados de la Justicia de la Nación traspaso
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