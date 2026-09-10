10 de Septiembre de 2026
Edición 7534 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 11/09/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
10 de September de 2026
Edición 7534
Próxima Actualización: 11/09/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto

Nuevo Juzgado de Paz en Neuquén

(Poder Judicial Neuquén)

El Poder Judicial de Neuquén puso en funcionamiento el nuevo edificio del Juzgado de Paz de Las Ovejas. La nueva sede ubicada en Mario Acuña, entre Domingo Perón y Raúl Urrutia, y cuenta con hall de acceso, sala de espera, recepción, despachos, oficina y sanitarios accesibles. Del acto participaron el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Mazieres, junto al Equipo de Gobierno del Poder Judicial, en el marco de una recorrida por las circunscripciones judiciales del Pehuén y Alto Neuquén. También estuvieron presentes la intendenta de Las Ovejas, Marisa Antiñir ; la jueza de Familia, Claudia Castro; la jueza de Paz de Chos Malal, Patricia Candia; y el juez de Paz de Las Ovejas, José Luis Jorquera, a cargo del organismo.

Aparecen en esta nota:
Neuquén Juzgado de Paz Las Ovejas
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
Un post puede tener derechos de autor
El ADN destapó el error
Jura de un nuevo juez de Garantias
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS