Nuevo Juzgado de Paz en Neuquén

El Poder Judicial de Neuquén puso en funcionamiento el nuevo edificio del Juzgado de Paz de Las Ovejas. La nueva sede ubicada en Mario Acuña, entre Domingo Perón y Raúl Urrutia, y cuenta con hall de acceso, sala de espera, recepción, despachos, oficina y sanitarios accesibles. Del acto participaron el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gustavo Mazieres, junto al Equipo de Gobierno del Poder Judicial, en el marco de una recorrida por las circunscripciones judiciales del Pehuén y Alto Neuquén. También estuvieron presentes la intendenta de Las Ovejas, Marisa Antiñir ; la jueza de Familia, Claudia Castro; la jueza de Paz de Chos Malal, Patricia Candia; y el juez de Paz de Las Ovejas, José Luis Jorquera, a cargo del organismo.