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Entre Ríos

Cobertura interina en el Juzgado de Ejecución

(Foto de KATRIN BOLOVTSOVA)

La Sala 1 en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos convocó a abogados interesados en postularse para la cobertura interina del cargo vacante de juez/a del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad de Concordia. La recepción de postulaciones permanecerá abierta hasta el 21 de septiembre próximo, inclusive. Las personas interesadas deberán escribir al correo electrónico de la Sala Penal del STJER –salapen-pna@jusentrerios.gov.ar– acompañando los antecedentes que acrediten formación y experiencia específica en materia de ejecución de penas y medidas de seguridad, derechos humanos y sistemas penitenciarios. Quienes se postulen serán entrevistados/as por los miembros integrantes de la Sala Penal, que a los fines de considerar la eventual designación para la cobertura interina del cargo, evaluarán los antecedentes, la formación y la experiencia de las personas inscriptas, según informaron.

Aparecen en esta nota:
Entre Ríos cobertura vacante interina abogados
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