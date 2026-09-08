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Catamarca

Visita de la Corte a nuevos tribunales

(Foto de Denniz Futalan)
Los magistrados de la Corte de Justicia de Catamarca, Néstor Hernán Martel, Fabiana Edith Gómez y Jorge Rafael Bracamonte, visitaron las nuevas dependencias del Poder Judicial que funcionarán en la ciudad de Belén. Se trata de un sector de la Estación Terminal de Ómnibus de Belén, que fue cedido al Poder Judicial mediante un contrato de comodato celebrado con Catamarca Transporte Sociedad Anónima Unipersonal (CaT S.A.U.). El contrato tiene vigencia por 20 años y se podrá renovar. Según informa la Justicia catamarqueña, el inmueble cuenta con una superficie aproximada de 180 metros cuadrados y será destinado exclusivamente al funcionamiento de dependencias del Poder Judicial, a partir del próximo año.
Aparecen en esta nota:
Néstor Hernán Martel Fabiana Edith Gómez y Jorge Rafael Bracamonte Poder Judicial Catamarca Belén
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