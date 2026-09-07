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Capacitarán a jueces del NEA sobre factores de riesgo en violencia doméstica

(Foto de Pavel Danilyuk)

Jueces y juezas de Paz de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones podrán participar de la capacitación “Factores e Indicadores de Riesgo en Violencia Doméstica – Justicia de Paz”, una propuesta de formación que tendrá su primera edición a partir del 8 de septiembre. La iniciativa fue desarrollada a partir del trabajo conjunto de la Comisión de Género de JUFEJUS, JUFEJUS NEA, REFLEJAR y la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OM-CSJN), con la participación de espacios vinculados a género, capacitación y acceso a justicia. La propuesta tiene alcance nacional y contempla cuatro ediciones independientes, cuyas primeras instancias estarán destinadas a la región NEA, con el propósito de fortalecer el servicio de justicia y brindar herramientas específicas a quienes, por su función y cercanía territorial, intervienen en situaciones que pueden involucrar violencia doméstica. 

Las inscripciones para cada instancia se realizan mediante los formularios habilitados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación:

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capacitación NEA jueces
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