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Misiones

Supervisores ad hoc para menores

(PxHere)

El Superior Tribunal de Justicia de Misiones aprobó la Acordada 108/2026, mediante la cual se crea el Registro Transitorio de Supervisores Especializados Ad Hoc del Régimen Penal Juvenil para dar cumplimiento a la Ley 27.801. La medida habilita una convocatoria interna destinada al personal judicial en servicio activo con formación específica en disciplinas como psicología, trabajo social, educación o pedagogía. Quienes resulten designados de forma ad hoc realizarán un seguimiento de los adolescentes a través de entrevistas semanales, informes mensuales y un plan de acción inicial, manteniendo una carga máxima orientativa de hasta diez casos en simultáneo. Este esquema funcionará de manera provisional y sin crear nuevos cargos ni generar costos presupuestarios adicionales hasta que se ponga en marcha el mecanismo definitivo, según explicaron.

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Misiones supervisores ad hoc
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