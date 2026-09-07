Supervisores ad hoc para menores

El Superior Tribunal de Justicia de Misiones aprobó la Acordada 108/2026, mediante la cual se crea el Registro Transitorio de Supervisores Especializados Ad Hoc del Régimen Penal Juvenil para dar cumplimiento a la Ley 27.801. La medida habilita una convocatoria interna destinada al personal judicial en servicio activo con formación específica en disciplinas como psicología, trabajo social, educación o pedagogía. Quienes resulten designados de forma ad hoc realizarán un seguimiento de los adolescentes a través de entrevistas semanales, informes mensuales y un plan de acción inicial, manteniendo una carga máxima orientativa de hasta diez casos en simultáneo. Este esquema funcionará de manera provisional y sin crear nuevos cargos ni generar costos presupuestarios adicionales hasta que se ponga en marcha el mecanismo definitivo, según explicaron.