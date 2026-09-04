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La Rioja

Avanza la implementación del nuevo sistema adversarial

En el marco de la implementación del nuevo sistema adversarial en La Rioja, la Subcomisión de Recursos Humanos realizó un encuentro informativo con agentes de la Función Judicial de Capital y del interior, con participación presencial y virtual. Durante la reunión se explicaron los principales cambios que implicarán la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal y el juicio por jurados, y se presentó una encuesta destinada a relevar las funciones, capacidades, experiencias e intereses del personal. La información obtenida permitirá identificar necesidades de capacitación y planificar la reorganización del personal de acuerdo con sus competencias. Entre los temas de interés se incluyen gestión de audiencias, control de plazos, comunicación, informática, redacción y resolución de problemas. La actividad forma parte del trabajo de la Comisión de Implementación del Sistema Adversarial, presidida por Claudio Nicolás Saúl.

Aparecen en esta nota:
sistema adversarial La Rioja
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