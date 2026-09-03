Nueva titular de la Oficina Judicial

El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Horacio Semhan, acompañado de los ministros Luis Eduardo Rey Vázquez y Eduardo Panseri tomaron juramento a Ema Marina Sarubbi, que fue designada como Responsable de la Oficina Judicial de la ciudad de Corrientes Capital.

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