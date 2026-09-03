Licencia para juez de La Plata

La Suprema Corte de Justicia bonaerense, a través de la Resolución SC 2.599/26 dispuso licenciar por noventa días al integrante de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial La Plata, Raúl Dalto.

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