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Salta tiene nueva jueza

(Poder Judicial Salta)

La presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero, recibió el juramento de Sofía Inés Escudero, como jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Séptima Nominación del Distrito Judicial del Centro.
Del acto también participaron el vicepresidente de la Corte de Justicia José Gabriel Chibán, la vicepresidenta segunda Adriana Rodríguez Faraldo, las juezas María Alejandra Gauffin y María Edit Nallim, y los jueces Fabián Vittar, Pablo López Viñals y Martín Plaza. Estuvo presente además el Secretario de Justicia de la Provincia, Javier Mónico Graciano. 

Aparecen en esta nota:
Salta jura Sofía Inés Escudero Teresa Ovejero
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