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La Rioja

Nuevos seis concursos

El Consejo de la Magistratura de La Rioja puso en marcha seis concursos públicos de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir cargos vacantes en la Primera y Sexta Circunscripción Judicial. Además, abrió una convocatoria para conformar una base de datos anual de aspirantes a jueces, fiscales y defensores transitorios. Los concursos, identificados con los números 185 a 190, contemplan cuatro cargos en la Primera Circunscripción, con sede en La Rioja capital: juez de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional, juez del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N.º 1, juez del Juzgado de Familia, Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos Mayores y juez del Juzgado Electoral Provincial. En la Sexta Circunscripción Judicial, con sede en Villa Unión, se concursarán los cargos de juez de Cámara Unipersonal y defensor oficial. El cierre de las inscripciones para los seis concursos fue fijado para el 14 de septiembre a las 13 horas.

Aparecen en esta nota:
La Rioja concurso vacantes cargos de juez
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