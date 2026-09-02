Interrupción programada del servicio

La Dirección de Informática del Poder Judicial de Corrientes informó que se encuentran programadas la ejecución de tareas de mantenimiento y el servició FORUM estará fuera de servicio desde las 21 hasta las 23 horas de este miércoles.

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