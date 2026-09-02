Se completa Comodoro Py

El Poder Ejecutivo Nacional formalizó mediante el Boletín Oficial una serie de nombramientos clave para la cobertura de vacantes. Por un lado, el Gobierno oficializó la designación de los doctores Pablo Daniel Bertuzzi y Pablo Yadarola como integrantes de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Tambiéb dispuso la designación por un nuevo período de cinco años, a partir del próximo 6 de septiembre de 2026, de la doctora Matilde Evangelina Ballerini como vocal de la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. La magistrada, que desempeñaba el cargo de titular tras ser nombrada originalmente mediante el Decreto 1073 del año 2009, recibió nuevamente el acuerdo de la Cámara Alta para continuar en sus funciones.