Nuevos perfiles para las listas de peritos

La Oficina Pericial del Centro de Asistencia Judicial Federal dispuso incorporar al Sistema Único de Administración de Peritos y Martilleros (SUAPM) los títulos de Licenciado en Enfermería y Licenciado/Especialista en Ciberseguridad.

En el caso de Ciberseguridad, se comunicó además a las cámaras nacionales y federales del país que quienes soliciten su inscripción en esa especialidad deberán contar con el título de grado de Licenciado en Ciberseguridad o acreditar fehacientemente estudios de posgrado o especialización en la materia.

La incorporación de Enfermería fue resuelta luego de consultar a las distintas cámaras de apelaciones nacionales y federales y considerar las opiniones recibidas. Ambas medidas fueron adoptadas el 31 de agosto por el subdirector de la Oficina Pericial, Fernando Santamaría.