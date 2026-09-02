02 de Septiembre de 2026
Edición 7528 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 03/09/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
02 de September de 2026
Edición 7528
Próxima Actualización: 03/09/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto
Comercial
Por un TV defectuoso

Compra poco protegida

La Cámara Comercial confirmó la responsabilidad de MercadoLibre por la falta de reintegro en la cuenta de la compradora. Advirtió que el programa "Compra Protegida" genera una confianza directa que obliga a responder.

(IA)

La Sala C de la Cámara Comercial, con la firma de Eduardo R. Machin y Alejandra N. Tevez, condenó a Mercado Libre SRL a indemnizar a una usuaria tras la fallida restitución del importe abonado por un televisor Smart LG devuelto por defectos

En los autos "Ceravolo, Maria Angelica c/ Mercado Libre SRL s/ Ordinario", la actora compró el equipo a través de la plataforma, pero tras cancelar la operación y retornar el producto, el dinero abonado ($29.999) jamás ingresó a su cuenta bancaria.

Si bien la empresa invocó que el dinero salió de sus arcas hacia la recaudadora Prisma Medios de Pago SA en el marco del programa "Compra Protegida", el camarista Machin remarcó el alcance protectorio: "La obligación de restitución emergente del artículo 10 bis inc. c) de la LDC no se agota con el egreso de los fondos de la cuenta del proveedor. Se cumple únicamente con su efectivo ingreso a la esfera patrimonial del consumidor".

Para el vocal, "la calificación de Mercado Libre SRL como mero intermediario es irrelevante a los fines del presente litigio. El incumplimiento que aquí se examina no se vincula con la cadena de comercialización del televisor sino con la gestión del proceso de restitución del precio, prestación que es propia y exclusiva de Mercado Libre".

Asimismo, los jueces analizaron las vicisitudes operativas entre los actores financieros involucrados y establecieron que "la operatoria de comercio electrónico con tarjeta de débito configura un sistema de contratos conexos (...) Las vicisitudes internas de esa cadena —quién recibió los fondos, quién debió transferirlos y no lo hizo— son cuestiones que hacen al funcionamiento interno del sistema y resultan inoponibles al consumidor, quien solo conoce y contrata con Mercado Libre SRL".

La Alzada también resaltó que la empresa es quien "administra y controla el programa 'Compra Protegida', quien inicia el proceso de devolución, quien selecciona a los operadores de pago con quienes opera y quien, en definitiva, asume frente al consumidor la garantía de reintegro".

Asimismo, los jueces analizaron las vicisitudes operativas entre los actores financieros involucrados y establecieron que "la operatoria de comercio electrónico con tarjeta de débito configura un sistema de contratos conexos (...) Las vicisitudes internas de esa cadena —quién recibió los fondos, quién debió transferirlos y no lo hizo— son cuestiones que hacen al funcionamiento interno del sistema y resultan inoponibles al consumidor, quien solo conoce y contrata con Mercado Libre".

En cuanto a las pericias informática y contable presentadas en primera instancia, el voto del juez Machin aclaró la discrepancia técnica: "La pericia informática acredita que Mercado Libre SRL inició el proceso de reintegro y que los fondos fueron debitados (...) Pero ese hecho no es el jurídicamente relevante: lo relevante es si el dinero llegó efectivamente a la cuenta de la actora".

La pericia contable determinó que el importe nunca se acreditó en los resúmenes de la actora, concluyendo el Tribunal que "ambas pericias son, pues, compatibles entre sí; simplemente responden a preguntas distintas, y la que responde a la pregunta jurídicamente determinante es la contable"

Documento relacionado:
Ceravolo, Maria Angelica c/ Mercado Libre SRL s/ ordinario
Aparecen en esta nota:
Mercado Libre compra protegida Ley de Defensa del Consumidor Cámara Comercial Eduardo Machin Alejandra Tevez devolución de dinero
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
Notas relacionadas:
Las estafas virtuales no cesan
Vendedores vencidos
Mercadocurro
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
Reconfiguración de la Justicia neuquina
Nuevos perfiles para las listas de peritos
Los abogados quieren que se sancione a Goggi
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS