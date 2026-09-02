Reconfiguración de la Justicia neuquina

El Tribunal Superior de Justicia del Neuquén puso en marcha la reconfiguración de las Circunscripciones Judiciales en el marco de lo establecido por la Ley 3544, cuya reglamentación fue aprobada mediante Acuerdo Extraordinario 6574. La nueva organización territorial redefine las Circunscripciones Judiciales en concordancia con las regiones definidas por la Ley Provincial 3480, actualizando así la estructura del Poder Judicial. Se destaca la creación de la Circunscripción Judicial Vaca Muerta con la designación del Vocal Evaldo Darío Moya como supervisor de la misma y se establece que el funcionamiento efectivo de la nueva Circunscripción Judicial “Del Limay” quede exceptuado de manera transitoria. La reconfiguración no modifica la radicación de los expedientes judiciales en curso. En los casos en que se planteen cuestiones de competencia derivadas de la implementación, se aplicarán las normas procesales vigentes. Se prevén disposiciones de transición específicas tanto para la Justicia Penal como para los fueros Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Procesal Administrativo, según detallaron.