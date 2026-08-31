Un fiscal federal de Neuquén deja su cargo

El Gobierno oficializó la salida de dos funcionarios judiciales: una fiscal federal de Neuquén y un defensor público oficial de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires. Las renuncias fueron aceptadas por el presidente Javier Milei mediante los Decretos 830 y 831/2026, publicados en el Boletín Oficial. A partir del 1° de septiembre dejará su cargo María Cristina Beute, quien se desempeñaba como fiscal federal de la Unidad Fiscal Neuquén. En tanto, Ricardo Alberto De Lorenzo dejará de ser defensor público oficial ante los juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional porteña.