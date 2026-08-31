La Corte tiene su presupuesto para 2027

La Corte Suprema de Justicia elevó el pedido de presupuesto de $495.049.855.166 para 2027, junto con una previsión de 4.732 cargos para su planta de personal. El requerimiento fue formalizado mediante la Acordada 22/2026, publicada en el Boletín Oficial. El Máximo Tribunal también incluyó un plan de obras para el próximo año y dispuso enviar la documentación para su incorporación al proyecto de Presupuesto nacional. La cifra representa una solicitud presupuestaria y no una asignación definitiva, ya que el monto final deberá ser establecido por el Congreso al sancionar la Ley de Presupuesto. Además, los supremos pidieron mantener disponibles determinados remanentes de ejercicios anteriores para atender necesidades del Poder Judicial.