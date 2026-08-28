Concurso para Secretaría Letrada de Juzgado de Paz

El Poder Judicial de Río Negro abrió un concurso público externo para cubrir un cargo de Secretaria o Secretario Letrado en el Juzgado de Paz de Villa Regina. El puesto tendrá dedicación exclusiva y una remuneración equivalente a la categoría de Jefe o Jefa de Despacho. La inscripción se realizará únicamente por vía electrónica y permanecerá abierta hasta el 3 de septiembre de 2026 a las 13.30. Las personas interesadas deberán enviar la documentación al correo inspectoria@jusrionegro.gov.ar, con el asunto “Solicitud de inscripción a concurso – Secretaría Letrada de Juzgado de Paz de Villa Regina”. Los requisitos deberán quedar acreditados al momento de la inscripción y no se recibirá documentación después del cierre. Entre los requisitos para participar se encuentran tener nacionalidad argentina con al menos cinco años de ejercicio de la ciudadanía, ser mayor de edad y contar con título de abogado o abogada expedido por una universidad oficialmente reconocida. También se exige como mínimo un año de ejercicio de la profesión o de función judicial.

Quienes se postulen deberán presentar, entre otra documentación, el título habilitante, Documento Nacional de Identidad, currículum, certificaciones laborales y académicas y certificado de antecedentes del Registro Nacional de Reincidencia. También deberán constituir domicilio electrónico y profesional en la provincia y presentar una declaración jurada sobre incompatibilidades. Para quienes superen los 35 años se exige además acreditar la regularidad en el sistema previsional y los aportes necesarios para acceder al beneficio jubilatorio al alcanzar la edad correspondiente.