Nuevas obras en la jurisdicción de Paraná

El Consejo de la Magistratura de la Nación llevó adelante la restauración de fachada, cubiertas y trabajos complementarios en el edificio de la Secretaría Electoral de Entre Ríos, ubicado en Urquiza 840, ciudad de Paraná, Entre Ríos.

La obra constituyó la puesta en valor de un inmueble de carácter histórico, en el que se intervino, en una primera etapa, la vista principal, atento al importante estado de deterioro que presentaba. Según detallaron, los trabajos consistieron en la restauración de la fachada principal del edificio, la renovación parcial de las cubiertas de chapas, la iluminación arquitectónica del frente y la provisión e instalación de equipos de aire acondicionado. Los trabajos fueron adjudicados por un monto de $143.500.000 e insumieron un lapso de 80 días hábiles, y comenzaron con un diagnóstico previo de patologías, atento a que, al tratarse de un edificio de carácter patrimonial, debió intervenirse con la participación de profesionales especializados en la materia. Con posterioridad al registro fotográfico de las patologías, se realizó un hidrolavado con vapor a alta presión de toda la fachada; se removieron revoques flojos y se reconstruyeron de modo similar a los existentes; se restauraron el grupo escultórico y los elementos ornamentales; y se repararon carpinterías y parasoles. Complementariamente, se instaló la iluminación ornamental de la fachada y equipos de climatización en la planta alta del inmueble.