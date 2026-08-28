Abren las inscripciones para ingresar al Poder Judicial

El Poder Judicial de San Juan anunció los detalles del próximo concurso de ingreso, que tendrá una novedad: por primera vez, los aspirantes serán divididos en dos sedes para rendir los exámenes. El anuncio fue realizado por el presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Daniel Olivares Yapur, y la ministra Adriana García Nieto, coordinadora de la Escuela Judicia, Adriana García Nieto. Quienes aspiren a ingresar a la Primera Circunscripción Judicial deberán rendir en la Sede Académica del Poder Judicial, ubicada en el Club Sirio Libanés. En tanto, para la Segunda Circunscripción, que comprende Jáchal e Iglesia, la evaluación se realizará en la ciudad de San José de Jáchal. En este último caso, los postulantes deberán acreditar domicilio en Jáchal o Iglesia. Los interesados podrán inscribirse únicamente en una de las dos circunscripciones. Las inscripciones estarán abiertas del 1 al 4 de septiembre, exclusivamente a través de la página web del Poder Judicial de San Juan. El formulario deberá completarse desde una computadora, ya que no estará disponible para dispositivos móviles.