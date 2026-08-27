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Neuquén cambia la elección del TSJ

(Legislatura Neuquén )

La Cámara de Diputados de Neuquén aprobó una modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial que cambia el mecanismo de elección de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. A partir del nuevo esquema, la presidencia del TSJ será elegida cada año por mayoría simple entre los cinco integrantes del máximo tribunal. La votación se realizará durante diciembre y el mandato tendrá una duración de un año, según explicaron. La norma también establece un mecanismo de reemplazo ante ausencias o impedimentos transitorios y dispone que, ante una vacancia definitiva, deberá realizarse de inmediato el nombramiento de quien ocupará la presidencia.

Aparecen en esta nota:
Neuquén Diputados Proyecto de ley TSJ
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