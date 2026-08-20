Comenzó a funcionar la Cámara Penal de Moreno-General Rodríguez

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCBA), Sergio Gabriel Torres, encabezó el acto de jura de Federico Martín Soñora, María Belén Costales y María Celina Ardohain como jueces de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, que a partir de esta instancia se pone en funcionamiento. En la ceremonia también fue puesta en posesión del cargo como jueza del Tribunal en lo Criminal Nº 1, María Paula Rodríguez. El evento, realizado en el Teatro Marechal de la localidad de Moreno, contó con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos provincial, Juan Martín Mena, y autoridades provinciales y municipales de cada uno de los poderes, como así también de las principales instituciones del quehacer judicial.