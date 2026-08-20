20 de Agosto de 2026
Edición 7519 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 21/08/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
20 de August de 2026
Edición 7519
Próxima Actualización: 21/08/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto

Nuevo sistema de gestión de calidad en la Justicia porteña

(Poder Judicial porteño)

Se llevó a cabo el lanzamiento y la puesta en marcha del Sistema Único de Gestión de Calidad (SUGC) del fuero Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires. Se encuentra integrado por 27 áreas y 30 procesos, en esta primera etapa de la implementación. Se trata de una decisión política que define el modelo de justicia para la Ciudad, orientado a un "servicio previsible, medible y explicable, bajo una Política de Calidad que rige tanto en el ámbito administrativo como en el jurisdiccional", según detallaron. Al respecto, el presidente de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas porteño, Javier Buján, remarcó: “Este sistema representa una forma diferente de entender la gestión. En definitiva, representa un cambio cultural que busca objetivos claros, procesos ordenados y criterios comunes para evaluar y mejorar y, sobre todas las cosas, poner la mirada sobre el funcionamiento de nuestros poderes judiciales y su impacto para la ciudadanía”. Y agregó: “Las normas ISO nos proponen principios concretos: poner a la ciudadanía en el centro, ejercer un liderazgo comprometido, trabajar sobre procesos claros y tomar decisiones basadas en evidencias”.

Aparecen en esta nota:
Sistema Único de Gestión de Calidad Penal Penal Juvenil Contravencional y de Faltas Ciudad de Buenos Aires Javier Buján
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
Firmó, se arrepintió y lo bocharon
Fiscales con manual nuevo
La biopic de Moria Casán enfrenta su primera demanda
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS