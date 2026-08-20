Nuevo sistema de gestión de calidad en la Justicia porteña

Se llevó a cabo el lanzamiento y la puesta en marcha del Sistema Único de Gestión de Calidad (SUGC) del fuero Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires. Se encuentra integrado por 27 áreas y 30 procesos, en esta primera etapa de la implementación. Se trata de una decisión política que define el modelo de justicia para la Ciudad, orientado a un "servicio previsible, medible y explicable, bajo una Política de Calidad que rige tanto en el ámbito administrativo como en el jurisdiccional", según detallaron. Al respecto, el presidente de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas porteño, Javier Buján, remarcó: “Este sistema representa una forma diferente de entender la gestión. En definitiva, representa un cambio cultural que busca objetivos claros, procesos ordenados y criterios comunes para evaluar y mejorar y, sobre todas las cosas, poner la mirada sobre el funcionamiento de nuestros poderes judiciales y su impacto para la ciudadanía”. Y agregó: “Las normas ISO nos proponen principios concretos: poner a la ciudadanía en el centro, ejercer un liderazgo comprometido, trabajar sobre procesos claros y tomar decisiones basadas en evidencias”.