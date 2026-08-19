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Salta

Volvió a la casa de su expareja pese a una prohibición y fue imputado

(Foto de Timur Weber)

Un hombre fue imputado provisionalmente en Tartagal por amenazas en contexto de género y desobediencia judicial, luego de que presuntamente regresara al domicilio de su expareja horas después de haber sido notificado de una prohibición de acercamiento y la amenazara de muerte.

El hecho ocurrió el 16 de agosto. Según la denuncia, el acusado había ingresado previamente a la vivienda, donde se encontraba la mujer junto a familiares, y comenzó a insultarlos y adoptar una actitud agresiva. La intervención policial terminó con su demora y posterior notificación de la medida judicial.

Sin embargo, de acuerdo con la investigación, esa misma noche habría regresado al domicilio y desobedecido la prohibición. En esa oportunidad, habría amenazado de muerte a su expareja.

La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, formuló la imputación y solicitó al Juzgado de Garantías en turno que el acusado permanezca detenido.

La mujer había denunciado el episodio luego de resguardarse junto a su madre en una habitación de la vivienda y solicitar asistencia policial. El acusado fue posteriormente detenido y citado a una audiencia de imputación.

Aparecen en esta nota:
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