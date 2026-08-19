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Entre Ríos

Nuevo juez de Paz

(Poder Judicial Entre Ríos)

El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Germán Carlomagno, tomó juramento a Alberto Krieger, quien fue designado como juez de Paz de la ciudad de Crespo mediante el Decreto 823/26, firmado el 31 de marzo pasado por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia. Por el STJ participaron la vocal de la Sala 1 en lo Penal, Claudia Mizawak y la vocal de la Sala 2 Civil y Comercial, Gisela Schumacher. La ceremonia se efectuó en el Auditorio Municipal y contó con la presencia, entre otras autoridades, del intendente de Crespo, Marcelo Cerutti; el secretario de Justicia de la provincia, Julián Maneiro; magistradas/os y agentes judiciales, autoridades de fuerzas armadas y de seguridad; representantes de iglesias, cultos y entidades civiles; familiares y público en general.

Aparecen en esta nota:
Germán Carlomagno jura Alberto Krieger juez de Paz de Crespo Entre Ríos
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