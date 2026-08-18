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Buenos Aires

Nuevo llamado a inscripción al Registro de Cuidadores Familiares

(Foto de iddea photo)

Hasta el 21 de agosto se encuentra abierta la inscripción para las personas con domicilio en la provincia de Buenos Aires interesadas en integrar el Registro de Cuidadores Familiares. Como requisito, los interesados deberán completar un formulario de preinscripción para participar de dos talleres grupales de información y evaluación que se desarrollarán en modalidad virtual los días 26 de agosto y 2 de septiembre, desde las 18 horas. El Registro de Cuidadores Familiares es una experiencia que se orienta a cubrir la necesidad de contar con figuras de cuidado para niños, niñas y adolescentes de diez a diecisiete años de edad alojados en instituciones y para quienes la figura de adopción no resulta una alternativa posible, ya sea porque no se han encontrado postulantes en el Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción, porque no brindan su consentimiento subjetivo para ser adoptados, o bien porque la adopción no resulta ser para ellos la figura adecuada.

Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
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